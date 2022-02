A los 73 años falleció el icono: André Leon Talley. Una de las personas más importantes de la moda. Pues abrió el camino para personas afroamericanas de la comunidad Lgbtq en esta industria. Él fue director creativo de la revista VOGUE en la época que se consolidó como la “biblia de la moda“. Autor de varios libros que se convirtieron en best sellers, su más reciente fue “The Chiffon Trenches“.

I survived the chiffon trenches. My story in my own words. THE CHIFFON TRENCHES is out today everywhere books are sold. https://t.co/D0Tclpfw3n #thechiffontrenches pic.twitter.com/VZ3CPpqVFN

— Andre Leon Talley (@OfficialALT) May 19, 2020