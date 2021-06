lUCHA POR TU DERECHOS

Alaín Pinzón estuvo a punto de morir y cuando “regresó” a la vida supo que tenía una misión: Defender los derechos humanos, alzar la voz contra el estigma del VIH y recordarle al mundo que ser seropositivo es sinónimo de vida. Este 2021 celebra dos años de haber creado VIHve Libre, una organización que consigue retrovirales a través de donativos y los envía, desde su casa en Iztapalapa, a toda la República Mexicana sin ningún costo. Es por eso que Alaín es el activista del año, ya que transformó una experiencia repleta de dolor en algo lleno de luz. En exclusiva de Latin Fashion News, ésta es su historia…

(Alaín trae una sudadera y calzones Calvin Klein Pride Collection 2021)

EL DESPERTAR

“El momento que cambió mi vida fue cuando salí del hospital después de estar en una fase de SIDA y al borde de la muerte. Porque la vida que yo conocía, el Alaín que yo era y que se sentía avergonzado de él mismo y de su diagnóstico ya no estaban ahí. En el 2015 cuando salí en silla de ruedas de ese lugar y después de estar dos meses en coma inducido fue volver a empezar desde cero. Consciente de que lo que tenía ni me limitaba y que tampoco me iba a avergonzar. Así que decidí transformar mi vida”

Silencio = Muerte

“Porque el VIH y el SIDA lo que conlleva es mucho silencio, mucha soledad, vergüenza y auto-estigma. Entre más nos callemos y estemos silenciados de lo que sentimos y cómo nos sentimos, poco a poco nuestros sueños y metas se van muriendo y no podemos seguir. Para mí el silencio es eso, una muerte de tus sueños y de ti mismo”

LA GRATITUD

“A mí me motiva que las personas que me escriben sepan que no están solos, que hay un montón de gente viviendo lo mismo y que todos los posibles problemas tienen una posible solución. Que gracias a que los vinculé a su servicio de salud ya están indetectables, o que muchas gracias por el medicamento que les enviamos, porque se sienten menos mal y menos solos. También me motivan mis propios sueños, ser libre y estar libre de estigmas. En fin, hacer mis reglas con la vida que tengo”

Lo primero que me dijo mi abuelo al salir de un coma inducido por 45 días y haber estado en etapa de sida fue: "Alaín, tu tienes algo importante que hacer; por eso no moriste. Tienes la obligación de encontrar que es"

Gracias por su respaldo, cariño y apoyo. Ni un paso atrás. pic.twitter.com/VYkecfNY9b — Alaín Pinzón (@Alainwho) February 22, 2020

Sueños

“Yo sueño con el día en que el VIH deje de ser una conversación oculta. Que ya no sea sinónimo de muerte, de estigma y de prejuicio. Sueño con que VHIve Libre llegue a ser un refugio físico y seguir ayudando a la gente. Sueño con que mi abuelito me dure muchos más años, con vivir tranquilo y con tener más tiempo de vida. Sueño con subir mis CD4, con ser feliz conmigo mismo y con tener un compañero que no me tenga miedo y sueño con no tenerme miedo a mí mismo.”

Únete a la lucha de VIHve Libre apoyándolos a través de su cuenta de PayPal o también puedes donar medicamento. Síguelo por twitter @AlainWho @VhiveLibre

Alaín estudió Relaciones Internacionales y hoy en día colabora en Homosensual.com, es fundador y coordinador del programa permanente de apoyo comunitario VHIve Libre y Director General por la Red de la Salud, la Sexualidad y la Diversidad A.C.

Alaín fue fotografiado en exclusiva para Latin Fashion News por David Suárez, bajo una producción de Gabriel Ibarzábal el Gromming por Arely Zárate y la portada diseñada por @NahumStudio

Él trae aretes y collares propios y la nueva colección Pride 2021 de Calvin Klein una de las marcas pioneras en apoyar a fundaciones e instituciones a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.