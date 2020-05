View this post on Instagram

Cualquiera podría estar muy orgullosa de haber salido en harpers bazaar Serbia en Portada. Pero el problema empieza cuando te das cuenta que fuiste UTILIZADA por Elisa de Panicis Es un abuso que te aproveches de la hospitalidad mexicana viviendo en nuestro país durante estos tiempos difíciles. Lo qué pasó fue esto: Elisa nos contacta al ver el vestido que Lulu qué usó de Velvet. Elisa nos pide colaboración de este vestido y uno blanco. Se le pregunta si nos etiquetará y dice que si por lo que se le hace el envío. Ahí es cuando ella desaparece y no nos vuelve a contestar nuestras preguntas de si le había gustado y si le había llegado, etc. Pasan los días y nos damos cuenta que nuestro vestido sale en portada pero con el tag de Polo Ralph Lauren y de la manera más atenta le decimos si nos puede etiquetar y lo que nos dice es que no puede por que la revista la pedía marcas de alta costura (pueden escuchar las notas de voz denle next) y como no tenia fingió y dijo que era Ralph Lauren.. pero que con calma ella subiría el blanco y nos daría los créditos. Pero tampoco lo hizo, público las fotos con el segundo vestido y NADA! Otra vez Elisa desapareció. Por favor ayúdanos a compartir. No es justo que tan fácilmente se aprovechen.