This is love

El amor se celebra en libertad, sin etiquetas y con brillo en la mirada. Es así como me reciben el director Diego del Río y el actor Eugenio Rubio en su hogar en la ciudad de México. Un departamento de la colonia Condesa que está lleno de luz natural, de plantas repletas de vida y premios que celebran su devoción al teatro. Porque ante todo, son gente de teatro. Diego ha dirigido desde clásicos como “La Gaviota” de Chéjov hasta musicales como “RENT“, mientras que Eugenio cautivó a la critica en “La Divina Ilusión” del dramaturgo Michel Marc Bouchard.

Ellos se complementan, se miran y se entienden al instante, se hablan con la mirada, a través de las caricias y con el silencio. Me ofrecen café, agua y me hacen sentir como en casa. Empieza la sesión de fotos y pareciera que se cambian los papeles. Eugenio empieza a dirigir a Diego, diciéndole que se relaje, que no pasa nada. Diego, como si ahora fuera el actor, sigue sus indicaciones. Parecen como dos niños jugando a hacerse fotos, a fingir que están solos y comienzan a expandir la energía de su amor en la sala.

(Ambos utilizan piezas de la colección Pride 2022 de Calvin Klein)

El resultado de este encuentro son estos retratos de una familia mexicana viviendo su relación en libertad, con visibilidad y sin miedo al rechazo, a la discriminación o a la falta de empleo. “Mi mamá me dijo que porqué iba a salir con las uñas pintadas en estas fotos, y aunque no lo guste, yo soy así..” comenta Eugenio con una sonrisa de rebeldía en la mirada. Y Diego nos cuenta que viene de una familia de actores y docentes, que nunca sintió ningún rechazo por ser gay, respira profundo, y nos expresa la enorme gratitud que siente al tener ese privilegio, y de haber crecido rodeado de amor. Y ese amor ahora se trasmuta a su actual familia: Eugenio.

Pero no solo se complementan en la vida privada, sino que también profesionalmente, ya que han trabajado juntos. Este 2022 Diego está celebrando sus primeros 10 años de carrera dirigiendo su primer película protagonizada por Adriana Llabrés y Ludwika Paleta, en donde también actúa Eugenio. También dirigió su primer Ópera en Bellas Artes: “Juan Sin Cielo” con la cantante María Katzaraba y es actualmente el director artístico de la nueva escuela Conservatorio de Actuación. Eugenio acaba de estrenar la serie Supertitlán que es de las primeras en televisión abierta con un elenco mayormente moreno, también actúa en la serie de NARCOS de Netflix y prepara nuevos proyectos. Y ambos han sido galardonados con el Premio Metro a lo mejor del teatro en México.

En fin, celebremos este mes del Orgullo como lo hacen ellos, luchando por nuestra visibilidad, siendo orgulloso de quiénes somos, dando lo mejor en nuestras área de trabajo y alzando la voz a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ. Pero ante todo y sobre todas las cosas: Abriendo el corazón, escuchando sus latidos y recordando que el amor sí existe.

Gabriel Ibarzábal

Fotógrafo @PedroLujanFoto

Productor Gabriel Ibarzábal @LatinFashionNews

Hoodies & T-shirt @CalvinKlein Pride Collection 2022

Video @RafaDeMaria_

Grooming @IdalMisColor

Diseño de Portada @Articular.Mx

Producción: @LFNews