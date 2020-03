Erik y Alfonso se volvieron virales por este tweet.

Hoy me caso con mi novio de la prepa, el día que cumplimos 9 años de ser novios, cómo va su vida amorosa? ♥️ pic.twitter.com/EC3ofURiha — Alfonso M. 🔥 (@alfonsoyya) March 14, 2020

En donde compartían que después de 9 años de noviazgo se casaban. Pero la sorpresa fue que este tweet alcanzó más de 136 mil likes, 6 mil rt´s y 300 comentarios, tanto positivos como negativos, logrando dar la visibilidad a la Comunidad LGBTQ en México.

El matrimonio igualitario es legal hace 10 años en la Ciudad de México, pero todavía hay varios Estados de la República Mexicana que no los permite. Y ahora con todo el tema de la pandemia la discriminación que sufren jóvenes en sus casas se ha elevado. Entra a It Gets Better México y entérate cómo puedes ayudar o en su caso, pedir ayuda.

Sigue a esta pareja en su Instagram @EriikHest @Mr_Alf