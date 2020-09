“Hope will never be silent” Harvey Milk

En tiempos de guerra hay que saber elegir nuestras batallas. Álex Orué -de naturaleza empático- es un activista mexicano que desde Mérida está contribuyendo para defender los derechos de la Comunidad LGBTQ.

Él es director de It Gets Better México, forma parte del Colectivo Por la Protección de todas las Familias en Yucatán y tiene un exitoso podcast llamado”La Jaula“.

Estas imágenes representan el “capítulo II” de las fotos que hicimos con Álex en el Monumento a la Patria en el Mérida como parte del mes del Orgullo 2020.

Las fotografías las hicimos en el Rosas & Xocolate en Mérida, un hotel LGBTQ Friendly, bajo el lente del fotógrafo yucateco Jose Manuel Rodríguez IG @JosemRa un artista local que, al igual que Álex, cree en la igualdad de derechos humanos. Una producción de Gabriel Ibarzábal para Latin Fashion News.

Diseño de portada por @SkrautDiseno, grooming @Maquillaje.Merida para @BeautyArtMexico, asistente de producción Eduardo Castro @EduardooACC