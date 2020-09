Para festejar el Pride 2020 en la ciudad de Helsinki la compañía Burger King publicó esta imagen de su personaje emblemático besando al que parece el payaso de Ronald McDonalds. Para así promover el amor bajo la frase “love conquers all” y recordar que éste tiene una fuerza que va más allá de todo. ¿Qué opinas?

Proud to see Burger King Finland as the official partner of The Helsinki Pride. Even more proud of our 100% Corporate Equality Index. Congrats to Kaisa from the BK Finland team for such a beautiful execution. @HRC #helsinkipride2020 #helsinkipride #loveconquersall pic.twitter.com/lmQD4Waepz

