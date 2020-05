orgullosamente Autenticx

Si algo aprendimos en esta contingencia es que tenemos que amarnos a nosotros mismos, aceptar quiénes somos y a respetar a todxs en la sociedad. Y este mensaje de libertad y aceptación llega a la moda con la nueva colección de Calvin Klein que celebra a la comunidad lgbtq.

A través de este fashion film protagonizado por 9 activistas queer que están revolucionando a la sociedad. Ellxs son: Pabllo Vittar -cantante- , Jari Jones -actriz-, Mina Gerger -actor-, Gia Woods -cantante-, Tommy Dorfman -actor-, Reece King -modelo-, Chella Man -actor-, Ama Elsesser -actriz- y Mary V -fotógrafa-.

¿Sabías qué…?

Calvin Klein, fundanda en 1968 en Nueva York, apoya a diversas fundaciones que luchan a favor de la Comunidad LGBTQ como Out Right Action International, One Pulse Foundation y The Equality Project.

Esta nueva colección ya está disponible en CalvinKlein.mx