El dueto inesperado

Harry Styles fue una de las estrellas más exitosas en el Festival Coachella de este año, sorprendiendo a todos con el dueto que hizo con la cantante Shain Twain de sus éxitos “Man! I Feel Like a Woman” y “You´re Still The One“. (Foto vía Instagram @HarryStyle)

Ambos lucieron looks con lentejuelas, en tonos morados y aires setenteros.

“Men! I Feel Like a Woman” se lanzó hace 25 años y es una de las canciones más emblemáticas del pop mundial. Que marcó el crossover de Shanai Twain de ser una cantante de country a una estrella del pop.