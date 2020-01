Este 2020 es el año de Brad Pitt, está arrasando con todos los premios por su trabajo en la película Once Upon a Time in Hollywood. Y sigue tan guapo com siempre. Pero hay que recordar estas fotos que le hicieron en 1999 en donde sale muy hot.

Las fotos se las hizo Steve Klein para W Magazine.

Fotos vía joliepittpress.wordpress.com

Brad Pitt ya ganó el Golden Globe y el SAG Award y se espera que gane el Óscar.