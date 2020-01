WOW con el look de Billy Porter en los Golden Globes, con un smoking blanco, cola de plumas blancas y un clutch plateado. Foto vía twitter.

A train moment! We are here for @theebillyporter fabulous feathered look on the #GoldenGlobes Red Carpet. pic.twitter.com/lAxgT1rMQ3

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 5, 2020